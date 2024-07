Hindi News उत्तराखंड नौकरी की बात कहकर सेक्स रैकेट का बनाया गैंग, 8 महिलाएं समेत 19 गिरफ्तार; नाबालिग भी बनी शिकार

कलियर थाना प्रभारी दिलवर सिंह नेगी ने बताया कि कलियर पुलिस और मानव तस्कर विरोधी सेल को सूचना मिली कि क्षेत्र के सोहलपुर रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट संचालित हो रहा है।

Himanshu Kumar Lall Sat, 13 Jul 2024 03:22 PM रुड़की, मनव्वर हुसैन