मातम में बदलीं ईद की खुशियां,खोह नदी में डूबने से चार युवकों की मौत-दो की हालत नाजुक

जिला बिजनोर के नगीना से छह दोस्त घूमने उत्तराखंड आए थे। कार साइड में खड़ी कर बहती खोह नदी नदी में नहाने चले गए। नहाते वक्त चार दोस्त नदी में डूब गए जबकि दो दोस्तों का बचा लिया गया है।

