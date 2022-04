हिंदी न्यूज़ उत्तराखंड भाजपा से कांग्रेस में गए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के करीबियों पर गिरेगी गाज! दो आईएफएस अफसरों को जबरन रिटायरमेंट की तैयारी

विभागीय नियमों के उल्लंघन-भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के घेरे में आए दो आईएफएस अफसरों को सरकार जबरन रिटायर करेगी। वन मंत्री के अनुमोदन के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति की फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है।

देहरादून, कार्यालय संवाददाता Himanshu Kumar Lall Sat, 09 Apr 2022 10:48 AM

