‘किसान एप’ से होगी किसानों की मुश्किलें आसान, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया पूरा प्लान 

उत्तराखंड में किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार प्रयासरत है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि ‘किसान एप’ की मदद से किसानों की मुश्किलें आसान होगी। नवीनतम तकनीक के बारे में भी अपडेट करेंगे।

