अनाथ हो गए पालतू हाथी ‘मोती’ और हथिनी ‘रानी’, अख्तर इमाम की मौत के बाद मदद की दरकरार

रामनगर के सावल्दे की पालतू हथिनी रानी व हाथी मोती को मदद की दरकार है। उनके मालिक अख्तर इमाम की मौत के बाद दोनों अनाथ हो गए हैं। गांव व वन्यजीव प्रेमी किसी तरह से दोनों हाथी को पाल रहे है।

रामनगर, राजू वर्मा Himanshu Kumar Lall Sat, 09 Apr 2022 03:55 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.