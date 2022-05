चंपावत विधानसभा सीट: उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान, जानें कब होगा मतदान

उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 04 मई से शुरू हो जाएगी। मंगलवार 31 मई को मतदान होगा जबकि मतगणना 03 जून को की जाएगी।

