ईद मुबारक:नमाज को दो साल बाद ईदगाह व मस्जिदों में उमड़े अकीदतमंद

कोरोनाकाल की पाबंदियां हटने के बाद दो साल में पहली बार ईद की नमाज के लिए पछुवादून की ईदगाह, मस्जिदों में अकीदतमंद जुटे। सुबह करीब साढे आठ बजे से ही मस्जिदों में अकीदमंद की भीड़ देखने को मिली।

Himanshu Kumar Lall विकासनगर, संवाददाता Tue, 03 May 2022 09:54 AM

