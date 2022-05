स्कूलों में गीता-वेद पढ़ाने को लेकन शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का बड़ा बयान, कहीं ये बातें 

शिक्षा मंत्री डा.धनसिंह रावत ने स्कूलों में गीता-वेद पढ़ाने को लेकन बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में गीता-वेद को पढ़ाया जाएगा। यह बात उन्होंने देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में कही।

Sun, 01 May 2022 10:00 AM

Himanshu Kumar Lall देहरादून, कार्यालय संवाददाता

