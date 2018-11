उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 5 की तीव्रता के भूकंप के झटके, जानमाल का कोई नुकसान नहीं

पिथौरागढ़ जिले के अधिकांश क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह झटके दो बार महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया गया है। भूकंप के झटके आने के बाद से लोग अपने घर से सुरक्षित स्थानों पर निकल गए।

#Uttarakhand : Earthquake measuring 5.0 on the Richter scale strikes Pithoragarh district; No loss of life or damage to property reported pic.twitter.com/QWAKVlcNHz