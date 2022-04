नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की मासूम से चालक-परिचालक ने की थी शर्मनाक हरकत,कोर्ट ने सुनाई सात-सात साल की कड़ी सजा

अपर सत्र न्यायाधीश, स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने हल्द्वानी के हीरानगर स्थित एक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली मासूम के साथ वाहन में अश्लील हरकत करने वाले चालक-परिचालक को 7-7 साल की सजा दी।

इस खबर को सुनें