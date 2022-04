उत्तराखंड में डीजल-पेट्रोल की कीमतें होंगी कम! सरकार पर दबाव;जानें प्लान

पेट्रोल और डीजल की कीमतों मे इजाफा के बाद आमजन को महंगाई का सामाना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों को कम करने का दबाव है। सूत्रों की मानें तो सरकार जल्द फैसला ले सकती है।

