चीन-नेपाल बॉर्डर पर अब नहीं हो पाएंगे सीमांत क्षेत्र विकास के विकास कार्य, केंद्र सरकार ने लगाई रोक, जानें वजह 

उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में सीमांत क्षेत्र विकास के तहत अब विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार अब वाइब्रेंट विलिज नाम से सीमांत गांवों में योजना चलाएगी।

