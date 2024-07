उत्तराखंड में डेंगू के डंक को लेकर अलर्ट, देहरादून के अस्पतालों में 10 फीसदी बेड रिजर्व

● दून में डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर ● डीएम की अध्यक्षता में बैठक जल्द, कंट्रोल रूम की तैयारियां पूरी ● जागरूकता अभियान पर जोर, फिलहाल डेंगू का कोई केस नहीं

delhi logs nearly 1 200 dengue cases in oct highest for the month in 4 years file photo reuters

Praveen Sharma Fri, 12 Jul 2024 08:15 AM देहरादून। हिन्दुस्तान