मॉनसून में फिर बजी डेंगू पर खतरे की घंटी, देहरादून में 281 जगह मिला लार्वा; कंट्रोल रूम से मिलेगा अपडे्टस

डीएम सोनिका ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय, ग्राम सभाएं मिलकर डेंगू की रोकथाम करें। आशाओं के माध्यम से घर-घर सर्वे कराने के साथ ही जागरूक करें। डेंगू को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है।

Himanshu Kumar Lall Tue, 16 Jul 2024 12:16 PM देहरादून, हिन्दुस्तान