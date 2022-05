शादी को जा रहे दलित दूल्हे को रोका,जबरन घोड़े से उतारा, डीएम अल्मोड़ा ने मामले की जांच बैठाई

अल्मोड़ा जिले में शादी करने को जा रहे एक दलित युवक को कुछ सवर्णों ने जबरन घोड़े से उतार दिया है। दूल्हे के पिता ने यह आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। डीएम ने मामले की जांच बैठा दी है।

