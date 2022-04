यूपी-दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की कोरोना जांच, यूएसनगर बॉर्डर पर होगी सख्ती 

कोरोना चौथी लहर की आहट के बीच स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। यूपी-दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों से आने वाले पर्यटकाें की बॉर्डर पर कोराना जांच की जाएगी ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

