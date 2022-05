कोरोना केस उत्तराखंड में पकड़ रहे हैं रफ्तार, प्रदेशभर में आज मिले 23 काेविड पॉजिटिव

उत्तराखंड में कोरोनो केसों में धीरे-धीरे इजाफा हो रहा है। प्रदेशभर में बुधवार को 23 कोविड पॉजिटव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि सभी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें।

