नैनीताल में क्रिसमस से पहले कोरोना विस्फोट, पॉजीटिव मिले आठ लोग, ओमीक्रोन जांच के लिए भी भेजे गए सैंपल

संवाददाता,नैनीताल Sneha Baluni Fri, 24 Dec 2021 09:43 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.