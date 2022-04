कांग्रेस में विधायक नाराज! नाराजगी दिखाने वालो पर बरसे कांग्रेसी नेता

कांग्रेस हाईकमान ने बगावती नेताओं को चेतावनी दे डाली है। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, और उपनेता की तैनाती के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इसको देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने सख्ती दिखाई है।

देहरादून। विशेष संवाददाता Himanshu Kumar Lall Sun, 17 Apr 2022 01:14 PM

