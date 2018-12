आक्रोश: ‘कांग्रेस’ ने जूलूस निकाल फूंका ‘भाजपा’ का पुतला

बीते रोज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राजीव भवन में आकर किये हंगामे के खिलाफ कांग्रेस ने जूलूस निकालकर प्रदर्शन किया। एस्लेहॉल चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए भाजपा का पुतला भी फूंका। गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करीब 12 बजे राजीवभवन से जूलॉस निकाला। कांगेस कार्यकर्ता घंटाघर तक केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए घंटाघर होते हुए वापस ऐश्ले हाल चौक पर आए। यहां उन्होंने पुतला फूंककर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रीतम ने कहा कि सरकार विधानसभा चुनावों में हार की बौखलाहट में मानसिक संतुलन खो बैठी है। यदि कांग्रेस मुख्यालय पर हमला करने वालो पर कार्रवाई न हुई तो कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, विधायक मनोज रॉवत, पूर्व मंत्री राजेन्द्र भंडारी, पूर्व विधायक राजकुमार, सूर्यकांत धस्माना, राजेन्द्र भंडारी, आरपी रतूड़ी, लालचंद शर्मा,याकूब सिद्दीकी, दीप वोरा, प्रभुलाल बहुगुणा, संजय भट्ट, अजय सिंह। गिरीश पुनेड़ा, नवीन सिंह पयाल, गरिमा दसौनी आदि शामिल रहे।

