आप में हार पर रार! दीपक बाली के प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी से नाराज हैं कर्नल अजय कोठियाल, कहीं ये बातें

आम आदमी पार्टी ने दीपक बाली को ‘आप’ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उनकी ताजपोशी से नाराज चलने की खबरों को दरकिनार करते हुए कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि वह स्वास्थ्य कारणों से इन दिनों विश्राम पर हैं।

