यूपी सीएम याेगी आदित्यनाथ आज भी पैतृक गांव में करेंगे रात्रि विश्राम,मुंडन संस्कार के बाद रात में मण्डान;जानें रात का प्रोग्राम

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी रात अपने पैतृक गांव पंचूर में रात्रि विश्राम करेंगे। भतीजे के मुंडन संस्कार के बाद आज रात गांव में मण्डान आयोजित होगा, जिसमें योगी भी मौजूद रहेंगे।

इस खबर को सुनें