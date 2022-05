CM योगी ने बताया क्यों UP में सड़क पर नहीं पढ़ने दी गई नमाज, पहली बार लाउडस्पीकर पर भी बोले

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी की आस्था का सम्मान है, लेकिन इसके लिए दूसरों को दिक्कत हो यह नहीं होने दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक लाख से अधिक लाउडस्पीकर उतारे गए हैं।

