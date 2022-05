भतीजे के मुंडन में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निभाई रस्म, देखें फैमिली के साथ PHOTOS

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुए। वह अपने छोटे भाई महेंद्र सिंह के बेटे अनंत के मुंडन संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने अनंत को मेहंदी भी लगाई।

