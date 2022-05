मां ने उतारी योगी की आरती, जानें कितने समय बाद आदित्यनाथ ने अपने घर में बिताई रात

सीएम योगी आदित्‍यनाथ वर्षों बाद मंगलवार को अपने घर पंचूर पहुंचे तो मां ने आरती उतारकर उनका स्‍वागत किया। यह एक भावुक क्षण था। मां ने अपने लाल को गले से लगाया तो बेटा अपनी मां को एकटक निहारता रहा।

Ajay Singh मुख्‍य संवाददाता,यमकेश्‍वर Wed, 04 May 2022 08:20 AM

