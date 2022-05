सीएम पुष्कर सिंह धामी के स्टेट प्लेन में बैठते सार आ गई तकनीकि खराबी फिर...

सीएम पुष्कर पुष्कर सिंह धामी के दौरे से ठीक पहले स्टेट प्लेन में रविवार को तकनीकी खराबी आ गई। धामी को हेलीकॉप्टर से ही दिल्ली से टिहरी तक आना पड़ा। ऑपरेशन हेड से रिपोर्ट मांगी गई है।

इस खबर को सुनें