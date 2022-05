उत्तराखंड में वनाग्नि:जंगलों में आग रोकने को CM पुष्कर सिंह धामी का एक्शन, जानें क्या बनाया प्लान

उत्तराखंड में पारा के चढ़ने के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर वनाग्नि पर काबू पाने के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए।

