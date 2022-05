मां सुरकंडा देवी:रोपवे से भी जा सकेंगे श्रद्धालु, सीएम धामी ने शुभारंभ कर कहा-हेलीपैड का भी होगा निर्माण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां सुरकंडा देवी के लिए रोपवे का उद्धाटन किया है। उन्हाेंने डीएम टिहरी को निर्देश दिए हैं कि स्थाई हेलीपैड के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित जल्द की जाए।

