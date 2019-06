उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली में बादल फटा, 1 की मौत, कई मवेशी बहे, देखें वीडियो

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में चौखुटिया के खीड़ा गांव में रविवार की शाम करीब चार बजे एकाएक तेज बारिश होने से बादल फट गया। जिसमें चार मकान सहित एक गौशाल बह गई। जिसमें एक व्यक्ति भी लापता है। कई जानवरों भी गौशाला से जानवर के भी बहने की सूचना है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है।

#WATCH Following heavy rainfall in Almora yesterday, muddy water flows in a seasonal river in Chaubatia. #Uttarakhand pic.twitter.com/MrY2nz0nX1