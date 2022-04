चारधाम यात्रा:तीर्थ यात्रियों के लिए परिवहन विभाग का 580 बसों का पूल, यहां तैनात हाेंगी बसें  

उत्तराखंड में अगले महीने मई से केदारनाथ-बदरीनाथ सहित चाराें धामो के कपाट खुल रहे हैं। परिवहन विभाग ने 580 बसों का पूल तैयार किया है ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

