चारधाम यात्रा: इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगी एंट्री,पुलिस-प्रशासन और व्यापारियाें की बैठक में कई फैसले

चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस और आरटीओ ने व्यापारी, होटल संचालक व टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त गोष्ठी का आयोजन किया गया। लॉज व होटल संचालकों को निर्धारित रेट लिस्ट लगाने को कहा गया।

रुद्रप्रयाग। संवाददाता Himanshu Kumar Lall Sun, 17 Apr 2022 05:56 PM

