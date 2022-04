चारधाम: उत्तराखंड पुलिस का यात्रा के लिए प्लान, मोरी-गैरसैंण सहित इन संवेदनशील शहरों में तैनात होगी एसडीआरएफ

चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है। यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह की आपदा या अन्य घटनाओं से बचाव के लिए पहली बार मोरी, घनसाली और गैरसैंण में एसडीआरफ की टीमें तैनात की जाएंगी।

कार्यालय संवाददाता। देहरादून Himanshu Kumar Lall Sat, 02 Apr 2022 11:02 AM

