चारधाम: केदारनाथ-बदरीनाथ यात्रा रूट पर श्रद्धालुओं की कटेगी जेब, सार्वजनिक वाहनों का किराया अभी तक तय नहीं

केदारनाथ-बदरीनाथ सहित चारों धामों की यात्रा मई महीने में शुरू होने वाली है। चिंता की बात है कि सार्वजनिक वाहनों का किराया अभी तक तय नहीं किया गया है। एसटीए की बैठक में तय होगा किराया।

Mon, 02 May 2022 10:15 AM

Himanshu Kumar Lall देहरादून। विशेष संवाददाता Mon, 02 May 2022 10:15 AM

