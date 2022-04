चारधाम: कर लें यह काम नहीं तो कैसे कर पाएंगे यात्रा...होटलों-टैक्सियों की बुकिंग फुल

उत्तराखंड में अगले महीने से चारों धामों के कपाट खुल रहे हैं। होटल व टैक्सियों की बुकिंग भी फुल चल रही है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों को एडवांस बुकिंग करवा लेनी चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो।

देहरादून, हिन्दुस्तान टीम Himanshu Kumar Lall Sat, 16 Apr 2022 12:46 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.