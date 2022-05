चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो जानें यह नियम, नहीं तो सड़क पर गुजारनी पड़ेगी पूरी रात

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा 2022 का आगाज हो गया है। यात्रा के लिए सुबह चार बजे से रात 10 बजे का समय निर्धारित किया है। तीर्थ यात्रियों को राहत मिली है।

इस खबर को सुनें