स्कूलों में एडमिशन को बदले नियम,अब बिना टीसी के भी दाखिला ले सकेंगे छात्र

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलाें में दाखिलों को लेकर शिक्षा विभाग ने नियम बदले हैं। प्राइवेट स्कूलाें से सरकारी स्कूलाें दाखिले के समय टीसी की अनिवार्यता को फिलहाल ड्रॉप कर दिया गया है।

इस खबर को सुनें