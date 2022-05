चंपावत उपचुनाव:CM पुष्कर सिंह धामी के सामने कौन होगा कांग्रेस उम्मीदवार? अध्यक्ष करन महरा ने बताया कब होगा खुलासा

उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियों में हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष करन महरा ने बताया कि उम्मीदार के नाम की घोषणा जल्द कर दी जाएगी।

