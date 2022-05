चंपावत उपचुनाव: भाजपा से सीएम पुष्कर सिंह धामी तैयार, जानें कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार

चंपावत उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान करने के बाद राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा सीएम पुष्कर सिंह धामी को चंपावत से चुनाव लड़ा रहे हैं तो कांग्रेस उम्मीदवार का इंतजार है।

इस खबर को सुनें