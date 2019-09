उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने 40 सदस्यों को पार्टी से किया बाहर

उत्तराखंड में 5 अक्टूबर से होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बगावत करने वाले 40 सदस्यों को भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने बताया कि जल्द ही इनके निष्कासन की कार्यवाही की जायेगी।

Bharatiya Janata Party Uttarakhand has expelled 40 members from the party 'for indulging in anti-party activities.' pic.twitter.com/NPwFT4iY2u