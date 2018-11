देहरादून नगर निगम चुनाव नतीजे LIVE:भाजपा-कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला

उत्तराखंड के 84 नगर निकायों के 1148 पदों के लिए हुए मतदान की गिनती सुबह 8 बजे से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। देहरादून नगर निगम में 100 वार्डों में 406 प्रत्याशियों के भाग्या का फैसला आज होना है। जबिक, मेयर पद के लिए 14 प्रत्याशियों के बीच टक्कर है। दिन ढलने के साथ ही मेयर पद के लिए कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। पार्षद पद के लिए निर्दलीयों का भी दबदबा दिख रहा है।

यहां पढ़ें देहरादून नगर निगम चुनाव नतीजों का लाइव अपडेट-

14:15 PM- देहरादून नगर निगम: वार्डों के दूसरे राउंड की मतगणना शुरू।

14:00 PM- देहरादून नगर निगम: मेयर पद के पहले राउंड में भाजपा के मेयर प्रत्याशी सुनील उनियाल गामा 1143 वोट से आगे।

13:40 PM- देहरादून नगर निगम: मेयर पद के पहले राउंड की गिनती पूरी।

13:30 PM- देहरादून नगर निगम: वार्ड 54 से भाजपा अलका धनै की जीत।

13:20 PM- मसूरी नगर पालिका: अध्यक्ष पद पर प्रथम चरण में 7 वार्डों तक भाजपा प्रत्याशी ओपी उनियाल 2331,कांग्रेस प्रत्याशी मेघ सिंह कंडारी 2000 और निर्दलीय प्रत्याशी अनुज गुप्ता 3408 जबकि नोटा रहे 23।

13:20 PM- देहरादून नगर निगम: कांग्रेस के समर्थकों ने अपने अपने वार्डों में विजयी जुलूस निकाला।

13:15 PM- भाजपा-कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थक सुबह से ही मतगणना स्थल में जुटे रहे।

13:00 PM- मसूरी नगर पालिका: अपने प्रत्याशियों के परिणाम का इंतजार करते हुए बड़ी संख्या में उनके समर्थक मतगणना स्थल के बाहर घंटों खड़े। मसूरी देहरादून हाईवे पर मतगणना स्थल होने के कारण भी लगातार जाम की स्थिति बनी रही।

12:30 PM- देहरादून नगर निगम: मतगणना स्थल के बाहर पार्षद प्रत्याशियों और समर्थकों ने विजयी जुलूस निकाला।

12:15 PM- देहरादून नगर निगम: वार्ड 17 चुक्खूवाला से कांग्रेस के अर्जुन सोनकर ने अपने प्रतिद्वदी को हराया।

12:05 PM - भाजपा,कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों के मतगणना स्थल पर पहुंचने पर जगह-जगह जाम की स्थिति।

11:52 PM - भाजपा मेयर प्रत्याशी सुनील उनियाल गामा भाजपा महानगर कार्यालय पहुंचे।

11:40 AM - मतगणना स्थल के पास जाम। सीओ ट्रैफिक राकेश देवली भी जाम में फंसे।

11:25 AM - देहरादून नगर निगम: वार्ड 31 कौलागढ़ से निर्दलीय संमिधा गुरुंग की जीतीं।

11:20 AM - देहरादून नगर निगम: वार्ड 32 से कांग्रेस की कोमल वोहरा जीतीं।

11:10 AM - मसूरी नगर पालिका: वार्ड 7 से निर्दलयी प्रत्याशी दर्शन सिंह जीते।

11:05 AM - देहरादून नगर निगम: मेयर प्रत्याशी जगमोहन मेंहदीरता मतगणना केंद्र से बाहर निकले।

10:55 AM - देहरादून नगर निगम: वार्ड 54 से भाजपा की अल्का धनै जीतीं।

10:50 AM- भाजपा मसूरी विधायक गणेश जोशी और पूर्व कांग्रेस विधायक राजकुमार के समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की। गणेश जोशी का कुर्ता फटा और कांग्रेस विधायक राजकुमार ने आरोप लगाया कि बिना पास के घुसे थे विधायक अंदर।

10:40 AM - देहरादून नगर निगम: वार्ड 49 से कांग्रेस के मोहम्मद इलियास की जीत।

10:28AM - देहरादून नगर निगम: वार्ड 91 से भाजपा के सुखबीर बुटोला की जीत।

10:25 AM - देहरादून नगर निगम: वार्ड 76 से भाजपा की श्रद्धा सेठी जीतीं।

10:20 AM - देहरादून नगर निगम: वार्ड 16 बकरालवाल से कांग्रेस प्रत्याशी डा विजेंद्र पाल जीते।

10:10 AM - मसूरी नगर पालिका: वार्ड 04 में झालकी से कांग्रेस के प्रताप पंवार की जीत।

10:00 AM - मेयर भाजपा प्रत्याशी सुनील उनिायाल गामा समर्थकों के साथ मतदान केंद्र पहुंचे।

09:00 AM - मसूरी नगर पालिका मे पहले राउंड के 07 वार्डों की मतगणना शुरू।

08:30 AM - वार्ड नम्बर 2,4,16,17,31,32,49,54,61,70,76,80,91, और 97 की मतगणना शुरू।

08:00 AM - देहरादून नगर निगम में मतगणना शुरू। भारी पुलिस बल तैनात। ट्रैफिक

डायवर्ट किया गया।