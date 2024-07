बदरीनाथ हाईवे भूस्खलन के बाद 3 दिन से बंद, 2000 से ज्यादा भक्तों की टेंशन में गुजर रही रात

चमोली जिले में जोगीधारा में तीसरे दिन भी बदरीनाथ हाईवे नहीं खुलने पर गुरुवार को यात्रियों ने हंगामा किया। पुलिस और प्रशासन ने यात्रियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने।

