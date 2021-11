बदरीनाथ धाम:शीतकाल के लिए बंद हुए फूलों से सजे कपाट-भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु

संवाददाता, बदरीनाथ Himanshu Kumar Lall Sat, 20 Nov 2021 06:54 PM

1/ 2 कपाट बंद होने पर हजारों फूलों से सजाया गया बदरीनाथ मंदिर 2/ 2 बदरीनाथ में कुबेर जी की उत्सव डोली

Your browser does not support the audio element.