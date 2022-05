हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हमला,दाेनों पक्षों में पथराव-थाने के अंदर युवक को धुना 

हल्द्वानी में शनिवार देर रात जमकर बवाल हुआ। हनुमान चालीस का पाठ कर लाैट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई।

