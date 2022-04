केदारनाथ धाम जाने वाले लोगों को बड़ी राहत, 10 हजार से अधिक यात्रियों के ठहराने की होगी व्यवस्था

केदारनाथ धाम में 10 हजार से अधिक यात्रियों के ठहराने की व्यवस्था की गई है। सरकारी और प्राइवेट होटल, लॉज, कॉटेज और टेंट में रहेंगे यात्री। इसको लेकर डीएम ने अफसरों भी चर्चा की है।

रुद्रप्रयाग। संवाददाता Dinesh Rathour Fri, 08 Apr 2022 06:41 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.