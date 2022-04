किसानों की आमदनी बढ़ाने को पशुपालन की अहम भूमिका, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया प्लान  

पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने में पशुपालन अहम भूमिका निभा सकता है। पशुपालकों के लिए बेहतर से बेहतर रोजगारपरक योजनाएं शुरू की जाएंगी ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके।

इस खबर को सुनें