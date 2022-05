यूपी के बाद उत्तराखंड में भी गरजेगा बुलडोजर? कांग्रेसी नेता के घर पहुंची पुलिस, पिपलिया गोलीकांड में बाप-बेटा सहित चार फरार 

यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी बुलडोजर गरजने को तैयार बैठा है। पिपलिया गोलीकांड में फरार चल रहे कांग्रेस नेता बाप-बेटा सहित चार फरार चल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस का आज एक्शन मोड देखने काे मिला।

इस खबर को सुनें