गांव के बाद छोटे शहरों में भी पहुंचा बिजली संकट,जानें ऊर्जा निगम कितने घंटों की कर रहा है कटौती

उत्तराखंड में बिजली संकट बना हुआ है। ऊर्जा निगम बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कटौती कर रहा है। गांव के बाद अब छोटे शहरों में भी बिजली संकट पहुंच गया है, जिससे कटौती की जा रही है।

देहरादून, मुख्य संवाददाता Himanshu Kumar Lall Tue, 12 Apr 2022 07:53 PM

