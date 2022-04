पेट्रोल-डीजल के बाद अब नैनीताल की सैर पर भी महंगाई की दोहरी मार,बढ़े रेट

पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ने के बाद अब नैनीताल की सैर पर आ रहे लोगों को अब ज्याादा जेब ढीली करनी होगी। रेस्टोरेटों में खाने-पीना पहले से महंगा हो गया है। माल रोड प्रवेश के लिए ज्यादा कीमत देने पड़ेंगे।

नैनीताल, नवीन पालीवाल Himanshu Kumar Lall Sat, 02 Apr 2022 11:07 AM

