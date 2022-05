आदि कैलास को जा रहे श्रद्धालुओं के लिए बदले नियम, केएमवीएन नहीं निजी कंपनी कराएगी यात्रा 

आदि कैलास यात्रा के लिए नियम बदल दिए गए हैं। एक जून से यात्रा शुरू हो रही है। अब आयोजन कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) नहीं बल्कि नोएडा की एक निजी कंपनी श्रद्धालुओं को यात्रा पर लेकर जाएगी।

इस खबर को सुनें