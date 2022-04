पहाड़ों में अब इलाज के लिए ग्रामीणों को नहीं पड़ेगा भटकना, सरकारी अस्प्तालों में 338 डॉक्टर मई से पहले करेंगे ज्वाइन

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में ग्रामीणाें को राहत मिलने वाली है। मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने के बाद 338 डॉक्टर मई से सरकारी अस्पताल में ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी।

